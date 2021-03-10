В Караколе водитель на чужом авто сбил 6-летнюю девочку и скрылся

В Караколе 24-летний водитель сбил ребенка и скрылся, он задержан. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

9 марта примерно 9.30 часов в дежурную часть ОВД г. Каракол поступило сообщение из Иссык-Кульской областной объединённой больницы о том, что в результате автонаезда к ним поступила 6-летняя девочка с различными телесными повреждениями. Она была госпитализирована в травматологическое отделение.

По данному сообщению сотрудниками следственно-оперативной группы городской милиции были опрошены мать ребенка и свидетели ДТП. Выяснилось, что утром на пересечении улиц Масалиева и Нургазиева неизвестный водитель на белой автомашине "Фольксваген" сбил девочку, шедшую по обочине автодороги. После этого водитель с места происшествия скрылся.

Незамедлительно по г. Каракол был введен план "Перехват", информация о произошедшем автонаезде была передана в соседние районные отделы внутренних дел. Начались соответствующие розыскные мероприятия по установлению и задержанию водителя, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия.

В ходе предпринятых следственно-розыскных мероприятий инспекторами ДПС ООБДД по ОВД г. Каракол и участковыми уполномоченными милиции ОВД г. Каракол по горячим следам в селе Талды-Суу Тюпского района был задержан подозреваемый - водитель автомашины "Фольксваген-Венто. Им оказался 24-летний житель села Жолколот Ак-Суйского района К.А., который дал признательные показания в совершенном автонаезде на ребенка.

В ходе предварительного следствия было установлено, что подозреваемый, спросив автомашину у знакомого, который проживает в с. Талды-Суу, приехал в г. Каракол, где сбил идущую по обочине дороги девочку. После, скрывшись с места ДТП, поехал в село, чтобы вернуть автомашину владельцу.

Данный факт был зарегистрировано в ЕРПП ОВД г. Каракол и начато досудебное производство по статье 155 ч.1 (Умышленное или неосторожное нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств лицом, управляющим автомототранспортным средством, причинившее по неосторожности менее тяжкий вред здоровью) Кодекса о проступках Кыргызской Республики. Назначены соответствующие экспертизы.