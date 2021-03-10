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Цены ниже рыночных обещают на очередной сельхозярмарке в Бишкеке

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- Оксана Гут
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Следующая сельхозярмарка в Бишкеке состоится 13-14-марта, сообщает пресс-служба МСХПП и М КР.

Адреса:

  1. Октябрьская районная администрация 12 микрорайонов, улица А. Токомбаева-Н. Джетикашкаева;
  2. Администрация Первомайского района на пересечении улиц И. Раззакова-Киев, Токтогул;
  3. Администрация Свердловского района по ул. Т. Айтматова-Токтогула.

Цены на продукцию:

  1. Говядина - 390-405 сом
  2. Конина - 380-390 сом
  3. Баранина – 400-405 сом
  4. Курятина – 200-210 сом
  5. Растительное масло "Царь" - 130-132 сом
  6. Растительное масло "Лучезарное" – 130-132 сом
  7. Растительное масло "Ласка" – 130 сом
  8. Яйца 10 штук - 75-85 сом
  9. Домашняя яйцо 10 штук – 90-95 сомов
  10. Сахар – 56 сом
  11. Рис - 55-60 сом
  12. Яблоко - 30-60 сом
  13. Морковь – 10-15 сом
  14. Картофель - 22-27 сом
  15. Лук – 14-16 сом.

Цены на молоко и молочные продукты, муку и мучные изделия и другие продукты обещают на 10-15% ниже рыночных.

Компании активно участвующие в ярмарке:

ОсОО "Альфа Трейд", ОсОО "Бай Элим", ОсОО "Витал Виста", ОсОО "Эко Тоок", ОсОО "Алайку Органик", ОсОО "Айзи", ОсОО "КазГрейн", ОсОО "Три-Т", ОсОО "Соц Агро", ОсОО "Эко Милк", ОсОО "ПродИмпекс", ОсОО "Татымал Групп" и др.


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Теги:
мясо-молочная продукция, сельское хозяйство, цены, ярмарка, Бишкек, Кыргызстан
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