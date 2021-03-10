Цены ниже рыночных обещают на очередной сельхозярмарке в Бишкеке

Следующая сельхозярмарка в Бишкеке состоится 13-14-марта, сообщает пресс-служба МСХПП и М КР.
Адреса:
- Октябрьская районная администрация 12 микрорайонов, улица А. Токомбаева-Н. Джетикашкаева;
- Администрация Первомайского района на пересечении улиц И. Раззакова-Киев, Токтогул;
- Администрация Свердловского района по ул. Т. Айтматова-Токтогула.
Цены на продукцию:
- Говядина - 390-405 сом
- Конина - 380-390 сом
- Баранина – 400-405 сом
- Курятина – 200-210 сом
- Растительное масло "Царь" - 130-132 сом
- Растительное масло "Лучезарное" – 130-132 сом
- Растительное масло "Ласка" – 130 сом
- Яйца 10 штук - 75-85 сом
- Домашняя яйцо 10 штук – 90-95 сомов
- Сахар – 56 сом
- Рис - 55-60 сом
- Яблоко - 30-60 сом
- Морковь – 10-15 сом
- Картофель - 22-27 сом
- Лук – 14-16 сом.
Цены на молоко и молочные продукты, муку и мучные изделия и другие продукты обещают на 10-15% ниже рыночных.
Компании активно участвующие в ярмарке:
ОсОО "Альфа Трейд", ОсОО "Бай Элим", ОсОО "Витал Виста", ОсОО "Эко Тоок", ОсОО "Алайку Органик", ОсОО "Айзи", ОсОО "КазГрейн", ОсОО "Три-Т", ОсОО "Соц Агро", ОсОО "Эко Милк", ОсОО "ПродИмпекс", ОсОО "Татымал Групп" и др.