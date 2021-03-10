Цены ниже рыночных обещают на очередной сельхозярмарке в Бишкеке

Следующая сельхозярмарка в Бишкеке состоится 13-14-марта, сообщает пресс-служба МСХПП и М КР.

Адреса:

Октябрьская районная администрация 12 микрорайонов, улица А. Токомбаева-Н. Джетикашкаева; Администрация Первомайского района на пересечении улиц И. Раззакова-Киев, Токтогул; Администрация Свердловского района по ул. Т. Айтматова-Токтогула.

Цены на продукцию:

Говядина - 390-405 сом Конина - 380-390 сом Баранина – 400-405 сом Курятина – 200-210 сом Растительное масло "Царь" - 130-132 сом Растительное масло "Лучезарное" – 130-132 сом Растительное масло "Ласка" – 130 сом Яйца 10 штук - 75-85 сом Домашняя яйцо 10 штук – 90-95 сомов Сахар – 56 сом Рис - 55-60 сом Яблоко - 30-60 сом Морковь – 10-15 сом Картофель - 22-27 сом Лук – 14-16 сом.

Цены на молоко и молочные продукты, муку и мучные изделия и другие продукты обещают на 10-15% ниже рыночных.

Компании активно участвующие в ярмарке:

ОсОО "Альфа Трейд", ОсОО "Бай Элим", ОсОО "Витал Виста", ОсОО "Эко Тоок", ОсОО "Алайку Органик", ОсОО "Айзи", ОсОО "КазГрейн", ОсОО "Три-Т", ОсОО "Соц Агро", ОсОО "Эко Милк", ОсОО "ПродИмпекс", ОсОО "Татымал Групп" и др.