Корабли НАТО зашли в порт Одессы

Противоминная группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы, сообщило интернет-издание "Думская.net".

Отмечается, что корабли начали швартоваться у причалов морского вокзала примерно в 11:00 (12:00 по мск).

Это первый заход кораблей Североатлантического альянса в Одессу в этом году. Флагманом группы стал турецкий учебный корабль A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. Также в ее составе турецкий M267 TCG Ayvalik (M267), испанский TSPS Tajo (M36) и румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25). Командир отряда - капитан первого ранга Юсуф Карагюлле.

Командный состав группы с встретиться с руководством военно-морских сил Украины.

В ноябре прошлого года генсек альянса Йенс Столтенберге заявил о необходимости укрепить присутствие НАТО в регионе Черного моря.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна была к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в организации в ближайшие 20 лет.

Источник: РИА новости