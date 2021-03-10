Кыргызстанец в московском метро спас мужчину, упавшего на рельсы (видео)

Кыргызстанец в московском метро спас мужчину, который упал на рельсы. Об этой истории в социальных сетях рассказал Кенжебек Шайлообаев.

"Наш соотечественник, спас россиянина, который упал на рельсы в метро. Его имя - Сыймыкбек Алмазбек Уулу, и он оправдывает свое имя. 9 марта на станции метро "Текстильщики" он рисковал жизнью, вытаскива мужчину, который упал на рельсы.

- Он был не один, там был еще один парень - чеченец. Тем временем многие мужчины стояли и наблюдали происходящим, - написал Кенжебек Шайлообаев.

Он отметил, что Сыймык очень скромный и простой парень.