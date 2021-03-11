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Военные Кыргызстана примут участие в учениях на российской территории

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- Евгений Денисенко
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Центральный военный округ (ЦВО) в текущем году проведет 23 международных мероприятия, в том числе шесть международных учений. Участниками ряда из них станут и военные Кыргызстана.

По информации пресс-службы ЦВО, об этих планах сообщил командующий войсками этого округа генерал-полковник Александр Лапин. Мероприятия, как отмечается, будут проводиться со странами Центральноазиатского региона. А главным, подчеркнул Лапин, станет антитеррористическое учение "Мирная миссия-2021".

1 марта представители вооруженных сил России, Индии, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана провели в Оренбурге первый раунд консультаций по вопросам подготовки и проведения "Мирной миссии-2021". Это совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение Шанхайской организации сотрудничества пройдет летом на одном из полигонов на территории ЦВО.В ходе консультаций обсуждались сроки проведения маневров, основы замысла, составы штаба руководства, объединенного командования коалиционной группировки войск.

В сентябре 2016 года учение "Мирная миссия" состоялось в Кыргызстане, на полигоне "Эдельвейс". Участие в нем приняли воинские контингенты Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Таджикистана. В общей сложности бвло задействовано около 40 самолетов и вертолетов, в том числе российские бомбардировщики Су-24 и ударные Ми-24, а также более 100 единиц бронетанковой техники.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, Объединенная военная база в Кыргызстане, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Объединенная российская военная база "Кант" структурно входит в состав 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО. И, являясь авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания ОДКБ, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности. На вооружении базы стоят штурмовики Су-25 и вертолёты Ми-8МТВ. Также личный состав "Канта" содействует подготовке летчиков Вооруженных сил Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/398254
Теги:
Россия, учения, Кыргызстан
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