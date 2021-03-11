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В КР только 0,5 процента урожая можно назвать экологически чистым

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- Вячеслав Аникин
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Ранее депутат Жогорку Кенеша Самат Исманов выступил с инициативой о запрете использования ГМО и различных химикатов в продуктах питания. Но голос народного избранника, скорее всего, услышан не будет. Чиновники самого высшего ранга не хотят и не могут принять исчерпывающие меры для того, чтобы крестьяне отказались от применения пестицидов и прочих вредных веществ. К тому же в стране нет лабораторий по выявлению генетически модифицированной продукции.

Кыргызстан еще 20 лет назад объявил о том, что производит экологически чистые продукты питания. И на международных выставках–ярмарках аграрной продукции посланцы нашей республики вещали о том, что самая вкусная и безвредная продукция производится именно в Кыргызстане. Иностранцы пробовали образцы, хвалили, но тем не менее отказывались под разными предлогами инвестировать средства в создание у нас так называемой зеленой экономики.

Зарубежных экспертов на мякине не проведешь. Они прекрасно знают, что в Кыргызстане только 0,5 процента урожая действительно можно назвать экологически чистым. И эта цифра взята не с потолка, она озвучена Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН в КР. В развитых странах (Германия, Франция, США) выращивается уже 15 процентов урожая без использования различных химикатов. Получается, и в этом вопросе мы серьезно отстали от других государств. Так что хвастаться особо нечем.

Действительно и то, что фермеры нашей республики о правилах использования минеральных удобрений имеют смутное представление. Многие из них в страстном желании получить большие урожаи заливают селитрой почву сверх нормы, используют несертифицированные, дешевые удобрения.

Почти каждый месяц две–три партии сельхозпродукции из Кыргызстана бракуются фитосанитарными службами России и Казахстана, которые и проверяют качество наших продуктов. Они прекрасно знают, что у нас за две–три тысячи сомов можно купить любой документ, "подтверждающий" экологическую безупречность экспортной продукции.

Два года назад в Бишкеке открылась сеть фермерских магазинов, в которых, как утверждают продавцы, реализуется только экологически чистая продукция. Неосведомленные горожане заходят в эти торговые точки в надежде приобрести безвредные для здоровья продукты питания, но могут быть и обмануты в своих ожиданиях. Ведь кроме собственной экопродукции, хозяева этих магазинов реализуют и дары природы, которые могут быть напичканы различной химией.

Кстати, сейчас и на многих рынках можно увидеть таблички с надписью "Здесь продается экологически чистая продукция". Но далеко не каждый реализатор предоставит вам документ, удостоверяющий это. Продавцы - ушлый народ. Они надеются получить за продукты питания без химических ингредиентов дополнительный навар.

Закон о развитии органического земледелия в Кыргызстане был принят в 2018 году, а в 2019–м при Минсельхозе был создан департамент развития производства органической продукции, но количество напичканной химией сельхозпродукции в нашей стране не уменьшается, наоборот, становится все больше.

Кстати, о работе департамента. Его сотрудники разработали несколько видов органических удобрений, которые одновременно повышают урожаи и насыщают землю полезными веществами. Эти удобрения департамент поставляет в несколько фермерских хозяйств, но большие объемы он производить не в состоянии.

А 14 лет назад в стране была создана Федерация органического движения BIO–KG. Этой общественной организации в принципе удалось сделать немало. В стране по инициативе руководителей BIO–KG за это время создано 10 так называемых органических аймаков - крестьянских объединений, в которых выращиваются действительно экологически чистые овощи и фрукты. Руководители аймаков создали устойчивую систему сбыта своего урожая. Органическая продукция этих объединений пользуется огромным спросом у населения, несмотря на высокие цены. Но крестьяне, работающие в органических аймаках, имеют всего 7 тысяч гектаров. На таких площадях не развернешься.

А власти, похоже, и не собираются внедрять так называемую зеленую экономику. В страну огромными партиями продолжает поступать не сертифицированный посевной материал основных сельскохозяйственных культур. На любом базаре можно купить семена пшеницы, ячменя, кукурузы, овощей и саженцы деревьев без необходимых сертификатов соответствия. Но у этой более чем сомнительной продукции есть одно преимущество - низкие цены, на которые и клюют небогатые фермеры. Как попадает эта контрабанда в Кыргызстан - остается только догадываться.

Горожане уже привыкли покупать безвкусные томаты, покрытый зеленоватой пленкой картофель, огурцы, которые даже в холодильнике не хранятся более двух дней. Это говорит о том, что продукция не естественного происхождения, к тому же сверх всякой меры поливалась селитрой и другой крайне опасной для здоровья человека химией.

А из Восточной Европы поступают контрабандным путем низкокачественные саженцы плодовых деревьев. Из–за этого сады Прииссыккулья часто страдают губительным недугом - бактериальным ожогом. Больные деревья приходится выкорчевывать и сажать новые. Но наши таможенники до сих пор пропускают через границу вредные саженцы.

Сложившаяся практика приобретения семенного материала и саженцев вызывает недоумение еще и по другой причине: в департаменте защиты растений Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и развития регионов есть немало качественного сертифицированного посевного материала. Однако крестьяне из–за высоких цен покупают его редко, предпочитают губительную контрабандную продукцию.

К качеству удобрений тоже есть претензии. В сельскохозяйственном производстве можно использовать в разумных пределах, соблюдая агрономические правила, качественную селитру и всевозможные пестициды. Но на наш рынок нередко поступает поддельная продукция, от которой больше вреда, чем пользы. Крестьяне ее приобретают охотно - такая химия стоит дешево, а здоровье покупателей их не заботит.

Не заладились контакты у фермеров, выращивающих экологически чистую продукцию, с крупными торговыми сетями Бишкека и других городов. Супершопы требуют большие партии товаров, мелочевка им не интересна. Таким образом перспективы перевода аграрной отрасли на производство экологически чистой продукции в стране, если честно, даже не просматриваются.


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URL: https://www.vb.kg/398255
Теги:
Минсельхоз, продовольствие, сельское хозяйство, экология, Кыргызстан
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