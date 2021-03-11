В Донбассе возобновились бои

В поселке Михайловка начались бои между бойцами Вооруженными силами Украины (ВСУ) и Народной милицией самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил в телеграм-канале бывший официальный представитель ополчения Андрей Марочко.

Он опубликовал видео, на котором слышна интенсивная стрельба из различного оружия. По словам Марочко, ВСУ применяют стрелковое оружие и гранатометы, в зоне обстрела находится школа.

"Местные жители пишут, что много пуль рикошетит от стен домов", - написал он.

По информации властей самопровозглашенной республики, один ополченец получил ранение. При этом Народной милиции удалось подавить огневые точки ВСУ при помощи незапрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Обострение ситуации в Донбассе

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.

С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.

В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.

Источник: РИА новости