Правительство КР намерено реанимировать "Бишкекский штамповочный завод"

Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов ознакомился с деятельностью госпредприятия "Бишкекский штамповочный завод" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

В ходе посещения премьер-министр встретился с руководством и работниками предприятия, ознакомился с производственными цехами, изучил состояние оборудования, предназначенного для выпуска продукции как боевого, так и спортивно-охотничьего назначения.

Глава правительства подчеркнул значимость оборонно-промышленных предприятий для государства и добавил, что необходимо усилить работу по восстановлению завода.

"Завод обеспечивает рабочими местами около 500 человек, промышленный потенциал реализован не полностью. Но завод работает и это радует. Есть определенные проблемы, связанные с нехваткой квалифицированных кадров, финансового характера, однако при принятии эффективных управленческих решений и современных подходов завод можно реанимировать", - сказал Улукбек Марипов.

Глава правительства отметил, что в период с 5 по 8 октября 2021 года, в городе Бишкек пройдет Первая международная военно-промышленная выставка "Defindex-2021".

"Выставка станет не только отличной деловой площадкой для продвижения нашей продукции и заключения новых контрактов, но и позволит наладить контакты для дальнейшей работы", - заключил Улукбек Марипов и дал поручение соответствующим государственным органам оказать содействие в решении проблем, связанных с улучшением кадрового потенциала, а также рассмотреть возможность решения вопросов финансового характера.