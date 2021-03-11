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В КР задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Болгарии

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- Виктория Гунгер
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Сотрудники Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола в КР задержали гражданина Болгарии - фигуранта международного розыска по линии Международной организации уголовной полиции (МОУП) - Интерпол. Об этом сообщает МВД КР.

Как отмечается, 4 марта 2021 года на территории столицы в ходе проводимых оперативных мероприятий сотрудниками Интерпола МВД КР совместно с УПСМ по городу Бишкек задержан гражданин К.Г., 1970 года рождения.

Задержанный гражданин Болгарии разыскивается у себя на родине правоохранительными органами за финансовое мошенничество в особо крупном размере, уклонение от уплаты налогов. Преступление им совершено еще в 2010 году. В розыск он объявлен его в 2018 году. В настоящее время инициатор международного розыска (НЦБ Интерпола в Софии, Болгария) уведомлен о его поимке, - говорится в информации.

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Уточняется, что указываемый гражданин прибыл в Бишкек в 2018 году, скрываясь от следствия, и даже успел жениться на местной жительнице. В соответствии с законодательством Кыргызской Республики вопросы экстрадиции относятся к компетенции Генеральной прокуратуры.


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URL: https://www.vb.kg/398263
Теги:
Болгария, Кыргызстан, Интерпол, МВД
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