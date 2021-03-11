Кыргызстанцы за рубежом смогут получить справки госорганов КР дистанционно

Граждане Кыргызстана, находящиеся за ее пределами, смогут получать необходимые справки дистанционно. Это стало возможно согласно Указу Президента КР от 8 февраля 2021 года №27 "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению". Об этом сообщает Аппарат правительства КР.

Как уточняется, проживающие и находящиеся за рубежом кыргызстанцы, могут посредством автоматизированной информационной системы "Истребование" запросить различные документы социально-правового характера из государственных органов КР.

- Это можно сделать посредством автоматизированной информационной системы "Истребование" как в режиме онлайн в рамках СМЭВ "Түндүк", так и альтернативным (бумажным) способом. В рамках АИС "Истребование" можно запросить: справки о налоговой задолженности, пенсии, периодах работы застрахованного лица, брачной правоспособности, об отсутствии судимости, подтвердить подлинность водительских удостоверений и документов об образовании и т.д. Запуск АИС "Истребование" позволит сократить сроки предоставления информации из государственных органов заявителям за рубежом путем выдачи справки дипломатического представительства или консульского учреждения с предоставлением запрашиваемых сведений, - отмечается в информации.

Выдаваемые электронные справки будут заверяться электронной подписью консульского должностного лица, подлинность которой можно будет проверить на сайте Министерства иностранных дел КР.

- Данное решение уже подписал премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования, - добавили в правительстве КР.