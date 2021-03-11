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Национальная кухня в Берлине. Как кыргызстанцы кормят немцев пловом

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- Екатерина Улитина
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Кыргызстанцы в Берлине открыли точки продажи национальной кухни. В меню - плов, манты и самсы. О небольшом бизнесе соотечественники рассказывают в социальных сетях.

"Plov Berlin" - это небольшой бизнес проект выходцев из Кыргызстана. На городских рынках они открыли палатки с уличной едой, где каждый может отведать экзотические для германии плов или самсу.

Для приготовления блюд используют только мясо халал, которое покупают у проверенных поставщиков. Местные жители уже полюбили блюда восточной кухни и даже стоят в очередях за порцией горячего плова.

Правда пока не обходится без сложностей, но предприниматели не опускают руки:

"Пока все мы спим, наш повар с 4:00 утра стоит уже на рынке и исправно ждёт распределения места для нашего казана. И каждый раз как в первый раз и как повезёт.

Но! Нам обещает администрация рынка, через полгода выдать прикреплённое за нами местечко. Осталось то всего ничего, - рассказали предприниматели.


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URL: https://www.vb.kg/398270
Теги:
бизнес, Кыргызстан, Мигрант
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Комментарии
111
11.03.2021, 11:53

Потомки Манаса стали прислугой и поварами.

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