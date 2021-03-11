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В ЕАЭС создадут единую систему таможенного транзита

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- Евгений Денисенко
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Создаваемая в Евразийском экономическом союзе единая система таможенного транзита товаров будет строиться на взаимовыгодной основе, а транзитные перевозки по таможенной территории ЕАЭС должны стать привлекательными для третьих стран. Об этом заявил член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Олег Панкратов (Кыргызстан) в ходе встречи с председателем Государственного таможенного комитета Беларуси Владимиром Орловским.

Вопросы подготовки соглашения о такой системе и о создании в рамках ЕАЭС системы отслеживания товаров с использованием электронных навигационных пломб включены в Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Документ был утвержден главами государств ЕАЭС 11 декабря 2020 года.

Сейчас обсуждаются подходы к разработке соглашения, организация работы информационных ресурсов, необходимых для контроля перевозок транзитных товаров, виды продукции, в отношении которой будут применяться навигационные пломбы, состав сведений, содержащихся в них, другие актуальные задачи.

Как отмечалось на недавнем заседании комитета ЕЭК по вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечения свободы перемещения товаров в Союзе, внутригосударственное согласование проекта соглашения о применении в ЕАЭС таких пломб уже завершили в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России, за исключением Армении. С учетом договоренности сторон подписать документ во втором квартале 2021 года Армении рекомендовано ускорить данную процедуру, а остальным странам ЕАЭС - доработать документ с учетом поступивших замечаний и предложений.

"Совещание высокого уровня запланировано на 17 марта, во время которого будут обсуждены проблемные вопросы. По словам председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича, без этого документа сложно решать вопрос перемещения товаров", - проинформировали в ЕЭК.

Электронная навигационная пломба - это специальное устройство размером 15,5 х 15 х 6,5 см и весом 1,2 кг, совмещающее функции замка и мини-компьютера с встроенной системой навигации. Работает с ГЛОНАСС, GPS, BeiDou. С помощью троса оно запирает дверь фуры или железнодорожного контейнера и позволяет отслеживать местоположение груза в режиме реального времени. При попытке несанкционированного вскрытия устройство оповещает контролирующие органы и отправителя груза. Встроенный источник питания обеспечивает работу без подзарядки на протяжении не менее 45 часов при температуре от -40 до +75 градусов Цельсия.


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URL: https://www.vb.kg/398274
Теги:
ЕАЭС
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