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"Кухни" не будет? Сыймык Жапыкеев от всего устал

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- Сыягуль Караман
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"Я от всего устал! Не смогли показать результатов работы", - написал на своей странице в соцсетях Сыймык Жапыкеев, в ответ на вопрос – будет ли он продолжать вещание с "Кухни".

Теперь уже бывший председатель ГСБЭП Сыймык Жапыкеев попрощался с коллективом Финпола, который на днях расформирован.

"Работали как могли. Я благодарен команде Финпола. Как глава Финпола, я старался работать на благо своего народа, своей земли и своей страны. Я не вымогал и не угрожал взятками. За последние четыре месяца 800 млн сомов наличными сдали в бюджет. Проделано много работы. Ждали результатов судебно-медицинских экспертиз по крупным уголовным делам. Не все так просто. Я очень нервничал в течение последнего года, и у меня повысился сахар в крови. Я дома под присмотром врачей, мне нельзя нервничать. Без здоровья ничего не надо", - пишет Жапыкеев.

На днях его критиковали друзья за то, что он не выходит на митинги. Он объяснил это тем, что как государственный служащий не имел права выражать свое мнение на протестных мероприятиях.

Напомним, Сыймык Жапыкеев стал известным после вещания со своей кухни. Он снимал видео, на которых рассказывал о коррупционных схемах некоторых чиновников. Омурбек Текебаев назвал место вещания "исторической кухней, которая стала штабом октябрьской революции".


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URL: https://www.vb.kg/398278
Теги:
Сыймык Жапыкеев
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