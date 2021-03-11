Кыргызстан расширит международное сотрудничество в дорожной отрасли

Кыргызстан будет укреплять взаимодействие с Межправительственным советом дорожников (МСД) СНГ. Перспективы этого рассмотрели в Москве Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Гульнара – Клара Самат и председатель МСД, руководитель его Секретариата Бури Каримов.

"В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества, в том числе в сфере внедрения и применения новых технологий в дорожной отрасли. Также состоялся обмен мнениями по международному автопробегу, запланированному на май текущего года, инициатором которого выступает Межправительственный совет дорожников СНГ", - рассказали в посольстве.

Также было сообщено о намерении представителей МСД посетить в ближайшем будущем Бишкек для проведения встреч и мероприятий с коллегами из профильного ведомства Кыргызстана для развития и укрепления такого сотрудничества, представляющего взаимный интерес.

Межправительственный совет дорожников был создан с целью координации сотрудничества государств в области проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог и совершенствования сети автомобильных дорог и дорожных сооружений в 1992 году (первоначально назывался Совет дорожников, в 1998-м получил статус межправительственного органа СНГ и был трансформирован МСД. В качестве ассоциированных членов в работе МСД принимают участие крупные производственные объединения, акционерные общества, холдинги дорожного профиля стран Содружества и других государств.

Напомним, что в конце февраля заместители руководителей транспортных ведомств стран Евразийского экономического союза, встретившиеся в Москве, согласовали "дорожную карту" по реализации транспортной политики на 2021–2023 годы. Их совещание состоялось в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиля Кайкиева (Кыргызстан).

Собеседники рассмотрели вопросы либерализации международных автомобильных перевозок грузов, введения и применения конвенционных запрещений в сфере железнодорожного транспорта, а также предоставления равных условий для авиакомпаний при осуществлении полетов между странами Союза. Как подчеркивалось, мероприятия, включенные в проект "дорожной карты", развивают положения Договора о Евразийском экономическом союзе, касающиеся транспорта и инфраструктуры, учитывают особенности развития автомобильного, железнодорожного и водного транспорта, обеспечивают реализацию задач и приоритетов транспортной политики.

Данный документ предусматривает гармонизацию соответствующих законодательства Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстан и России, внедрение в ЕАЭС электронных транспортных документов, развитие смешанных и контейнерных перевозок, комплексное развитие евразийских транспортных коридоров, в том числе транспортно-логистических центров. Предполагается, в том числе, совершенствование механизма контроля за движением крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, синхронизация процедур, необходимых для перевозки опасных грузов. В области гражданской авиации страны ЕАЭС продолжат работу, направленную на снятие до 2025 года существующих ограничений при выполнении пассажирских и грузовых авиаперевозок.

Проект "дорожной карты" будет внесен для утверждения Евразийским межправительственным советом в первом полугодии 2021 года.