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Где асфальт? В Бишкеке рушится мост, отремонтированный два-три года назад

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- Екатерина Улитина
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Жители жилмассива "Жениш" уже несколько лет добиваются ремонта дороги по улице Новая.

Отрезок улицы, протяженностью примерно 1 километр, соединяет "Жениш" и село Пригородное в Аламудунском районе Чуйской области.

- По этой дороге ходят дети и жители жилмассива, чтобы оплатить коммунальные услуги. Пройти здесь невозможно, - говорят жители района.

Они неоднократно обращались в мэрию с просьбой починить дорогу. В 2018 году улицу включили в список строительства дорог за счет китайского гранта. Однако ремонта не начался до сих пор, хотя улицу включали в планы мэрии на прошлый год. Муниципальные чиновники в письме к жителям сообщили, что работы начнутся как только позволят погодные условия. Хотя мэрия уже возобновила ремонт дорог, работы на улице Новой не начинались.

Кроме того, жителей беспокоит разрушающийся мост, который соединяет улицу Ленскую и село Пригородное.

- Полную реконструкцию моста проводили два-три года назад, но на нем уже образовались огромные ямы.


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URL: https://www.vb.kg/398281
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, ремонт дорог
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