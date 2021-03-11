В январе-феврале 2021 года спад экономики КР составил почти 9 %

В январе-феврале 2021 года спад экономики составил около 9 процентов. Об этом заявили в Нацстаткоме в ходе пресс-конференции.

Валовой внутренний продукт в январе-феврале 2021 года, по предварительной оценке, составил более 71 миллиарда сомов и по сравнению с январем-февралем 2020 года уменьшился на 8,9 процента.

Без учета предприятий по разработке месторождения "Кумтор" объем ВВП в январе-феврале 2021 года составил более 64 миллиардов сомов и снизился на 5,3 процента.

Объем промышленной продукции в январе-феврале 2021 года составил 45 миллиардов сомов и по сравнению с январем-февралем прошлого года снизился на 13 процентов за счет уменьшения производства основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 35,6 процента), текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 16,6 процента), а также в добыче полезных ископаемых (на 16,1 процента).

Как сообщается, отрицательные тенденции наблюдались в строительстве, где снижение объемов составило 22,1 процента, оптовой и розничной торговле - 12,3 процента, тогда как в. сельском хозяйстве, напротив, отмечался рост объемов на 0,9 процента.

В январе-феврале текущего года (по сравнению с декабрем предыдущего года) прирост потребительских цен в целом по республике составил 2 процента. При этом, цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 3,4 процента, пищевые продукты и безалкогольные напитки - на 2,9 процента, на непродовольственные товары - на 0,8 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению - на 0,8 процента.

Повышение потребительских цен и тарифов в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем отмечалось во всех регионах республики. При этом, максимальный их прирост (1,7 процента) зафиксирован в Нарынской области.

Объем внешней и взаимной торговли товарами Кыргызской Республики в январе 2021 года составил 352,4 млн. долларов США и по сравнению с январем 2020 года снизился на 27,5 процента, при этом, экспортные поставки снизились на 11,5 процента, импортные поступления - на 32,1 процента.

Объем взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в январе 2021 года составил 169,4 млн. долларов США и по сравнению с январем 2020 года уменьшился на 19,7 процента. При этом, экспортные поставки сократились на 20,0 процента, а импортные поступления - на 19,6 процента.

Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в январе 2021 году пришлась на Россию (74,4 процента) и Казахстан (23,6 процента).