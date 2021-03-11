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От создателей "Боз салкын": состоится премьера фильма "Ак салкын"

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- Мария Стрельцова
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Премьера нового фильма "Ак салкын" режиссера Эрнеста Абдыжапарова состоится 25 марта в Бишкеке. Об этом сообщила киновед Гульбара Толомушова со ссылкой на продюсера Перизат Эрнест кызы. Фильм создан Студией Эрнеста Абдыжапарова "SEA" совместно с киностудией "Кыргызфильм" при участии жителей Тонского района. Бюджет фильма - 3 млн. сомов.

Режиссер кинокартины - Эрнест Абдыжапаров, роли играют: Бегиш, Тамга, Эрмек Казыбеков, Азиза Боронбаева, Камчы Сарыбаев, Гулжамал Мамытбекова.

Создатели фильма "Боз салкын" снова заставят переживать за героев: "В маленькое горное село приезжает новый фельдшер Асыл из Москвы. За право ухаживать за ней в спор вступают два друга - участковый Токтор и таксист Мырза. Кому из них повезет, смотрите в кинотеатрах страны".

Фотографии: Фонд развития кинематографа


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URL: https://www.vb.kg/398284
Теги:
кино, Эрнест Абдыжапаров
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