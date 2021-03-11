Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 100.72 - 102.22

Президент Садыр Жапаров прибыл в Узбекистан с государственным визитом

152  0
- Мария Стрельцова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня с государственным визитом прибыл в Республику Узбекистан.

В международном аэропорту "Ташкент" им. Ислама Каримова главу государства встретил Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщили в отделе информационной политики аппарата президента КР.

В рамках визита Президент Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Также планируется проведение двусторонних встреч Президента Садыра Жапарова с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым и Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Помимо этого, в рамках предстоящего визита в целях развития торгово-экономических отношений планируется проведение кыргызско-узбекского бизнес-форума.

В составе делегации Кыргызской Республики:

- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;

- вице-премьер-министр - министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков;

- депутат Жогорку Кенеша Азизбек Турсунбаев;

- заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Дастан Дюшекеев;

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Узбекистан Ибрагим Джунусов;

- министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков;

- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев;

- министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев;

- министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Гулмира Абдралиева;

- министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев;

- министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев;

- директор Государственного агентства по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов;

- первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики Нурлан Кирешеев;

- полномочный представитель Правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев;

- полномочный представитель Правительства в Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев;

- полномочный представитель Правительства в Нарынской области Сабыркул Ашимбаев;

- полномочный представитель Правительства в Ошской области Жарасул Абдураимов;

- директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Мырзабек Жыпаркулов;

- председатель Государственной пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Уларбек Шаршеев;

- ректор Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики Алмазбек Акматалиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398286
Теги:
Садыр Жапаров, Узбекистан, сотрудничество, Шавкат Мирзиёев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  