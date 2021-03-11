Президент Садыр Жапаров прибыл в Узбекистан с государственным визитом

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня с государственным визитом прибыл в Республику Узбекистан.
В международном аэропорту "Ташкент" им. Ислама Каримова главу государства встретил Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщили в отделе информационной политики аппарата президента КР.
В рамках визита Президент Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Также планируется проведение двусторонних встреч Президента Садыра Жапарова с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым и Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.
Помимо этого, в рамках предстоящего визита в целях развития торгово-экономических отношений планируется проведение кыргызско-узбекского бизнес-форума.
В составе делегации Кыргызской Республики:
- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
- вице-премьер-министр - министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков;
- депутат Жогорку Кенеша Азизбек Турсунбаев;
- заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Дастан Дюшекеев;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Узбекистан Ибрагим Джунусов;
- министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков;
- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев;
- министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев;
- министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Гулмира Абдралиева;
- министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев;
- министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев;
- директор Государственного агентства по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов;
- первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики Нурлан Кирешеев;
- полномочный представитель Правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев;
- полномочный представитель Правительства в Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев;
- полномочный представитель Правительства в Нарынской области Сабыркул Ашимбаев;
- полномочный представитель Правительства в Ошской области Жарасул Абдураимов;
- директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Мырзабек Жыпаркулов;
- председатель Государственной пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Уларбек Шаршеев;
- ректор Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики Алмазбек Акматалиев.