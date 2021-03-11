Президент Садыр Жапаров прибыл в Узбекистан с государственным визитом

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня с государственным визитом прибыл в Республику Узбекистан.

В международном аэропорту "Ташкент" им. Ислама Каримова главу государства встретил Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщили в отделе информационной политики аппарата президента КР.

В рамках визита Президент Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Также планируется проведение двусторонних встреч Президента Садыра Жапарова с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым и Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Помимо этого, в рамках предстоящего визита в целях развития торгово-экономических отношений планируется проведение кыргызско-узбекского бизнес-форума.

В составе делегации Кыргызской Республики:

- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;

- вице-премьер-министр - министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков;

- депутат Жогорку Кенеша Азизбек Турсунбаев;

- заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Дастан Дюшекеев;

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Узбекистан Ибрагим Джунусов;

- министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков;

- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев;

- министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев;

- министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Гулмира Абдралиева;

- министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев;

- министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев;

- директор Государственного агентства по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов;

- первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики Нурлан Кирешеев;

- полномочный представитель Правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев;

- полномочный представитель Правительства в Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев;

- полномочный представитель Правительства в Нарынской области Сабыркул Ашимбаев;

- полномочный представитель Правительства в Ошской области Жарасул Абдураимов;

- директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Мырзабек Жыпаркулов;

- председатель Государственной пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Уларбек Шаршеев;

- ректор Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики Алмазбек Акматалиев.