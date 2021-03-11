"В кыргызах невозможно убить дух свободы". В КР открыли частный музей

В Кыргызстане открылся новый частный музей. Об этом сообщается на странице сообщества "Эсимде".

"Музей связан с именем Табылды Эгембердиева, с человеком, который поднял и вернул кыргызской гастрономии все разнообразие, имена, стиль, высоту. Человек, который умел и мечтать, и воплощать. Жаныл, его супруга продолжила и развила его дело – достойно. Это частный музей, практически научный центр, сохраняющий и изучающий то, что было почти утеряно", - говорится на данной странице.

Фотографии предоставлены VB.KG командой "Эсимде".

Табылды Эгембердиев был предпринимателем, общественным деятелем. Он основал компанию "Шоро", был создателем этнографического комплекса "Супара" и "Супара-Чункурчак", архитектором.