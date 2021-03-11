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"В Кыргызстане возможна очередная попытка государственного переворота"

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- Виктория Гунгер
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В Кыргызстане нынешней весной возможна новая попытка госпереворота. По крайней мере, я не исключаю такой возможности. Тем более, предпосылок для этого немало. Об этом заявил глава Евразийского аналитического клуба, российский политолог Никита Мендкович.

Он напомнил, что в США сменилась администрация, а ее глава Джозеф Байден в ходе предвыборной программы неоднократно озвучивал тезис, что в целях давления на Москву и Китай необходимо смещение режимов в соседних с ними государствах.

- Поэтому, угроза со стороны Запада в виде поддержки новых цветных революций и беспорядков присутствует. Тем более, что к последней "октябрьской" революции в КР неоднозначное отношение, - подчеркнул Мендкович.

Он отметил, что был среди тех экспертов, кто критиковал прежнюю власть республики за коррупцию, но форма смены власти, которая произошла прошлой осенью, привела к тяжелым последствиям для привлечения иностранных инвесторов. Плюс ко всему активизировался вывод капитала.

- Конечно, демократический процесс нужен, сменяемость власти нужна, но подобные потрясения объективно вредны стране. Поэтому, необходимо вести работу по предотвращению такой политической нестабильности и вмешательства в ситуацию иностранных игроков, - добавил Никита Мендкович.


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URL: https://www.vb.kg/398291
Теги:
массовые беспорядки, Кыргызстан, политика, Никита Мендкович
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