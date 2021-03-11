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Члены МТО по контрабандным путям проникают на территорию государств ЦА

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- Виктория Гунгер
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Сейчас на фоне затухания Covid-19 изменился характер угроз национальной безопасности региона ЦА и Кыргызстана, в частности. Однако на этом фоне наблюдается рост терроризма и наркотрафика. Тем более, что каналы поставок опиатов из Афганистана контролируют террористические группировки, включая "Исламское движение Туркестана", Талибан и ИГ. Об этом сообщил глава Евразийского аналитического клуба, эксперт по Афганистану Никита Мендкович.

По его словам, запрещенные организации не только черпают из наркотрафика финансы, но и, используя контрабандные пути, проникают на территорию государств СНГ, где формируют свои ячейки.

- В 2019 году был довольно сильный спад наркотрафика, но на текущий момент ситуация меняется. По опубликованной в январе статистике Таджикистана, видно, что в прошлом году наркотрафик снова показал скачок в сторону увеличения. Причем почти на 50 процентов. Связано это с тем, что кризис серьезно дезорганизовал работу органов госвласти и силовых структур в регионе. Усилилась также и безработица на рынке. К тому же, сейчас по мере активизации человеческой мобильности будет активизироваться проникновение террористов на территорию стран ЦА. Тем более, что в предыдущие годы были попытки проникнуть в Таджикистан и Кыргызстан с территории Афганистана теми, кто ранее уехал из этих стран для участия в боевых действиях на стороне боевиков, - подчеркнул Мендкович.

Поэтому, необходимо усилить работу силовых структур и сотрудничество в рамках СНГ и ОДКБ, уверен эксперт.

- Давно назрел вопрос о создании Комитета глав разведок в рамках ОДКБ, которые работали бы по борьбе с международными террористическими центрами. Необходимо и создание каналов по обмену информацией, более плотных и открытых, чем существующие. А также идеологическая работа по линии духовных управлений мусульман. Тем более, мы помним, в какую ситуацию сейчас попало руководство муфтията КР. Это явно не способствует завоеванию уважения со стороны верующих. А меры предпринимать нужно, так как в последние годы из "горячих" точек возвращаются граждане, которые воевали на стороне запрещенных организаций. А это достаточно опасный контингент, - считает Никита Мендкович.

По мнению эксперта, свернувшимися и членами их семей ведут не достаточную работу органы власти, а эту прерогативу часто делегируют иностранным НПО.

- То есть, работать с таким потенциально опасным контингентом предлагают представителям, которые зависят от финансовых средств иностранных площадок. Которые решают не проблемы Кыргызстана, а интересы других стран. А это недопустимо и может иметь достаточно серьезные последствия, - добавил Никита Мендкович.


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URL: https://www.vb.kg/398293
Теги:
Афганистан, Центральная Азия, экстремизм, терроризм, Кыргызстан, Никита Мендкович
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