Депутат обеспокоен из-за стриптиза на банковском корпоративе

Стриптиз на корпоративе местного банка стал поводом для серьезного беспокойства депутата Шайлообека Атазова. Сегодня, 11 марта, на заседании Жогорку Кенеша он поднял вопрос деятельности НПО, связанных с защитой прав ЛГБТ.

- Они узурпируют нашу государственную идеологию, ведут подрывную деятельность, устраивают марши и гей-парады, - посетовал депутат.

Он также поделился недавним скандалом в одном из банков. На корпоративе к 8 марта приглашенный мужчина исполнил стриптиз, видеозапись происходящего кто-то выложил в социальные сети. Банк, кстати, извинился и подтвердил, что такой необычный праздник организовали сотрудники одного из филиалов.

Шайлообек Атазов припомнил этот скандал, заявив, что исполнителя танца привезли из Европы, и подобные происшествия подрывают идеологию страны.

- В России в прошлом году закрыли 500 НПО, которые подрывали принципы государства. Нам нужно перенять этот опыт, - заключил депутат.

Шайлообек Атазов, ранее работавший исполнительный директор спортивного клуба "ЕРЕМ", накануне принес присягу в парламенте и стал депутатом.