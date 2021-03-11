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Отшельница Агафья Лыкова переехала в построенный Дерипаской новый дом

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- Мария Стрельцова
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Знаменитая сибирская отшельница Агафья Лыкова въехала в новый дом. Объект расположен на территории заповедника "Хакасский" и был построен при поддержке российского бизнесмена Олега Дерипаски, передает ТАСС со ссылкой на представителя предпринимателя.

По его словам, строительство нового дома организовал Дерипаска.

Строительство дома подвижницы началось в декабре 2020 года. Агафья Лыкова сама попросила бизнесмена о помощи. В связи с труднодоступностью территории заимки Лыковых дом строился поэтапно.

Чтобы сократить сроки строительства, деревянный дом собрали в Абакане, бревна пронумеровали и разобрали для доставки в труднодоступную местность - на заимку к Лыковой. Самым сложным этапом при строительстве дома была доставка пиломатериала. Бревна на трех машинах и тракторе привезли на базу отдыха у реки Ада, которая расположена в 250 километрах от жилья Агафьи. Далее стройматериал везли уже на аэролодках. Всего потребовалось около 18 таких рейсов, так как один плот вмещает только полторы тонны.

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, которых геологи нашли в 1978 году в Западных Саянах.Ей 76 лет. Она родилась в семье староверов, которые считают уединенную жизнь вдали от человеческой цивилизации спасительной для души и тела. С конца 1930-х годов семья Лыковых жила в полной изоляции от цивилизации. После 1946 года постоянным местом жительства Лыковых стал берег реки Еринат, притока Абакана. Агафье Лыковой посвящено множество публикаций, книг и репортажей в электронных СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/398296
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