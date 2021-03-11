"Так получилось". Новые депутаты ЖК удивили коллег своей активностью

VI созыв Жогорку Кенеша продолжает пополняться новыми депутатами взамен вдруг переходящих "на другую работу" парламентариев.

Сегодня, 11 марта, на пленарном заседании ЖК состоялась церемония присяги депутата Бурун Амановой, известной последние годы как успешная бизнесвумен в туристической отрасли. Она пришла как следующая в партийном списке оппозиционной партии "Ата Мекен" вместо депутата Гульнары-Клары Самат, назначенной послом Кыргызской Республики в Российской Федерации.

Причем Бурун Аманова должна была принести присягу на пленарном заседании еще 10 марта, но это произошло на день позже.

Почему так произошло? Ведь в официальной повестке дня 10 марта была обозначена ваша присяга? – поинтересовался VB.KG у народной избранницы.

- Так получилось, - коротко ответила Аманова.

Сразу после своей присяги Бурун Аманова произнесла горячую речь в защиту крестьян Марказского айыл окмоту Кадамджайского района Баткенской области. Там дыйкане страдают от недостатка поливной воды и просят Правительство срочно помочь им с ирригацией.

Еще один новичок, тоже атамекеновец, кикбоксер и тренер Шайлообек Атазов, пришел на смену Искандеру Гайпкулову, назначенному заведующим отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента КР.

Как уже сообщил VB.KG, Атазов в своем выступлении в ЖК почему-то критиковал НПО, якобы мешающие развитию государственной идеологии и идейности. Для новоявленного представителя парламентской оппозиции такие ультраконсервативные пассажи против НПО прозвучали странно.

Надо добавить насчет Атазова, что произошел редкий случай. Он дважды брал слово в прениях по вопросу "разное". Остальные нардепы, похоже, утомились за 5 с половиной лет парламентских дискуссий и пропустили Атазова вперед "без очереди". Кроме критики НПО Атазов настаивал на большей помощи государства развитию спорта.