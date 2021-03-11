В Нарыне установят датчики измерения загрязнения воздуха

В рамках проекта "Укрепление потенциала по управлению качеством воздуха в Центральной Азии" в Кыргызстане планируется установить всего 24 датчика, замеряющих содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Об этом VB.KG сообщила директор молодежного движения Movеgreen Мария Колесникова.

На сегодня в КР уже установлено три подобных датчика, остальные будут ставить в ближайшие три года, в течение которых будет реализовываться проект.

"Первые датчики установлены в городах Бишкек и Ош. Однако мы планируем расширять географию. Для этого будут проводиться консультации с Кыргызгидрометом. Впрочем, уже на сегодня известно, что следующий населенный пункт, где будут установлены приборы, измеряющие качество воздуха – Нарын", - рассказала Мария Колесникова.

Результаты замеров с имеющихся в Бишкеке датчиков уже сегодня можно наблюдать в режиме реального времени. Расчет уровня загрязнения производится на основе среднесуточных показателей.

Отметим, проект "Укрепление потенциала по управлению качеством воздуха в Центральной Азии" реализуется не только в Кыргызстане, но и в Казахстане. Партнером Movegreen в соседней республике выступает организация гражданского мониторинга качества воздуха в Казахстане, которую основал житель Алматы Павел Плотицын.

Сегодня он провел презентацию, в ходе которой рассказал о своем опыте развития гражданского мониторинга качества воздуха Airkaz.org: технической части проекта, разработке устройств, тестировании датчиков, калибровке и поверке, а также о своем взаимодействии с государственными органами по совместной деятельности для улучшения экологической ситуации в городах Казахстана. Участие в мероприятии приняли представители научного сообщества, студенты, журналисты и НПО.

Плотицын отметил, что проблемы с воздухом в Бишкеке и Алматы схожи: оба мегаполиса страдают от загрязнения зимой, во время отопительного сезона, когда местные ТЭС и жители частного сектора жгут некачественный уголь.

"К лету ситуация нормализуется. Но уже в октябре все возвращается на круги своя", - сказал активист.

Он подчеркнул, что сеть мониторинга качества воздуха, которую установят в рамках проекта, не подходит для высокоточных научных исследований. Однако, она поможет жителям Алматы и Бишкека принимать решения, связанные с тем, чтобы как-то обезопасить себя от вредных частиц. Например, не выходить на улицу без защитной маски.