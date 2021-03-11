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Станет ли Баткен "федерацией"? Мнение политиков

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- Мария Стрельцова
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В Кыргызстане обсуждаются вопросы по приданию особого статуса Баткенской области, рассматривается усиление полномочий института губернаторства, возможное создание областного правительства, областного кенеша. Об этом вчера говорил заместитель министра экономики и финансов Данияр Иманалиев.

Так премьер-министр Улукбек Марипов 16 февраля, после назначения Омурбека Суваналиева полпредом правительства в Баткенской области, заявил, что правительство рассматривает вопрос придания особого статуса Баткенской области.

Об усилениях полномочий или особом статусе говорил и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в ходе поездки в Баткенскую область.

"Если это случится, область возглавит генерал-губернатор. Он будет сам назначать и снимать с должностей руководителей местных органов власти, сможет принимать решения сам, на месте, у него будут свои финансовые возможности. Сейчас у губернатора (Суваналиева) таких возможностей нет", - говорил он.

По мнению общественного деятеля, бывшего депутата парламента Омурбека Абдырахманова, федерация - самая лучшая форма госуправления и самостоятельное развитие регионов. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Эмираты - самый успешный пример федерации. В Эмиратах своё население всего около 1,5 миллионов. На них работают ещё около 3-х миллионов приезжих. Они состоят из 7 эмиратов, наподобие штатов в США. Каждый эмират самостоятелен во внутренних и экономических вопросах", - отмечает он.

По словам Абдырахманова, наши области и районы не имеют никаких полномочий, в том числе и их руководители. Надо глубоко реформировать систему госуправления, считает он.

"Оттого, что их назовёшь губернатором, ничего не изменится, пока не будет полная децентрализация и экономическая самостоятельность", - подчеркнул бывший депутат Жогорку Кенеша.

Как считают отдельные эксперты, Кыргызстан и так крошечное государство, а губернаторы, акимы, бесчисленное количество министерств и ведомств, вся эта армия чиновников - это паразитизм на теле народа.


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URL: https://www.vb.kg/398301
Теги:
Баткенская область, Кыргызстан
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