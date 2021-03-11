В Оше за взятку задержан начальник ГОМа

10 марта 2021 года ГКНБ КР задержан начальник ГОМ №1 г. Ош подполковник милиции "Т.Т.М." по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что руководством ГОМ №1 была организована и функционировала устойчивая коррупционная схема по незаконному регулярному сбору денежных средств с предпринимателей рынка в сумме от 6 до 7 тыс. сомов.

В ходе проведенного обыска в служебном кабинете были обнаружены ранее переданные в качестве взятки денежные средства.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области. В настоящее время ГКНБ проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия".