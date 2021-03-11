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В Оше за взятку задержан начальник ГОМа

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- Бакыт Басарбек
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10 марта 2021 года ГКНБ КР задержан начальник ГОМ №1 г. Ош подполковник милиции "Т.Т.М." по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что руководством ГОМ №1 была организована и функционировала устойчивая коррупционная схема по незаконному регулярному сбору денежных средств с предпринимателей рынка в сумме от 6 до 7 тыс. сомов.

В ходе проведенного обыска в служебном кабинете были обнаружены ранее переданные в качестве взятки денежные средства.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области. В настоящее время ГКНБ проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/398302
Теги:
задержание, Ош, взятка, Кыргызстан, МВД
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