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"Родная" ТЭЦ бросила своего рабочего

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- Нина Ничипорова
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Такое несчастье произошло с отцом четверых детей, самому младшему из которых четыре года. Половину из своих сорока лет Толонбек проработал на родной, так он и сказал, ТЭЦ. Здесь в 2015 году при взрыве котла получил сильнейший ожог рук и лица. Толонбек, по словам жены, почти год после этого не работал. Но даже тогда с трудом удалось получить компенсацию за стопроцентную производственную травму. Поскольку скрыть ЧП, естественно, не удалось, оно получило широкий общественный резонанс, пострадало много рабочих, в том числе и Манапов. По закону администрация ТЭЦ обязана была возместить пострадавшим причиненный вред здоровью без задержек. Но они растеряли его еще больше в отстаивании своих прав на денежные выплаты, положенные им по закону.

Но об этом случае в акте комиссии по расследованию второго несчастного случая, произошедшего с Толонбеком Манаповым, почему–то нет и слова. Хотя именно после него у рабочего появились, по словам жены пострадавшего, головные боли. Зато члены комиссии вспомнили о том, что Манапов еще в 1999 году до работы в ТЭЦ был якобы избит неизвестными и получил травму головы. И вспомнили, конечно, не случайно. Дескать, последствия той травмы привели к новым проблемам со здоровьем, и администрация, мол, тут не при чем. Но до 2018 года невропатологи на медосмотрах отмечали, что он абсолютно здоров.

В 2018 году случился первый припадок на работе, как теперь выяснилось, из–за образовавшейся кисты в головном мозге. МСЭК присвоила Толонбеку группу инвалидности и посчитала, что он "может работать по своей специальности с неполным объемом работы". И он работал до 2 ноября прошлого года, пока не получил эту производственную травму, причем, как написали в своем медицинском заключении врачи отделения нейротравмы Национального госпиталя, "повреждения, полученные Манаповым, относятся к числу тяжелых производственных травм".

Но члены комиссии, в том числе и профсоюзные деятели, которые, по идее, должны защищать права трудящихся, посчитали, что "данный несчастный случай с Манаповым Т.Ж. не связан с производством и не учитывается по месту работы". А следовательно, ему не положено ни единовременного пособия, ни выплаты в качестве возмещения вреда здоровью. Но администрация знала о заболевании Манапова, которому МСЭК выдало разрешение на работу до 1 мая 2020 года. А беда случилась в ноябре, то есть спустя полгода. И администрация ТЭЦ тем не менее допустила его к работе. Сейчас члены комиссии по расследованию несчастного случая ссылаются на то, что, дескать, тогда действовал режим ЧС и сроки действия справок об инвалидности, и очередное переосвидетельствование были продлены. Почему администрация предприятия, тот же профком, не прояснили ситуацию с Манаповым в Республиканском МСЭК, зная, что у них есть рабочий с таким диагнозом?

Кстати, никто из представителей администрации даже не навестил своего рабочего в клинике после случившегося. Уже тогда "родная" ТЭЦ открестилась от него. И не исключаю, что сделано это было, отнюдь, не случайно, чтобы подчеркнуть, что руководство ТЭЦ не отвечает за случившееся, а несчастье произошло вследствие имеющегося общего заболевания.

Но произошло–то оно на территории предприятия, в рабочее время. И по закону ТЭЦ не может, грубо говоря, кинуть своего работника с многолетним и, судя по заключению, безупречным стажем работы.

Родственники хотят обжаловать в суде необъективный акт, полностью отрицающий причастность предприятия к этому случаю, и провести независимую экспертизу независимой комиссией.

Кстати, рабочие ТЭЦ по цеху, где работал Толонбек, приходили в больницу, собирали деньги на дорогостоящее лечение и реабилитацию кто сколько мог. Не бросили человека в беде. Понимают, случись что с ними, их также оставят в беде.


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URL: https://www.vb.kg/398303
Теги:
ТЭЦ, Бишкек
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