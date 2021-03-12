В СЭЗ "Бишкек" планируется строительство и запуск предприятий на 2 млн.$

В рамках первого официального визита президента КР Садыра Жапарова в Узбекистан генеральный директор СЭЗ "Бишкек" Кудрет Тайчабаров и руководитель узбекской компании ООО "NIL-GRANIT" А. Ганиев подписали меморандум о сотрудничестве. Как сообщили в пресс-службе СЭЗ "Бишкек", по условиям подписанного меморандума, узбекским инвесторам для строительства и запуска крупных швейных предприятий будет предоставлен земельный участок со всеми коммуникационными условиями на территории СЭЗ "Бишкек".

Планируется создание более 200 рабочих мест на предприятиях по производству швейно-трикотажных изделий. Объем предполагаемых инвестиций составит 2 млн. долларов США. Ожидаемый объем выпуска швейно-трикотажной продукции составляет около 6 млн. долларов США ежегодно.

Целью подписанного Меморандума является создание конкретной основы для сотрудничества между Сторонами и усиление эффективности процесса привлечения инвестиций в Кыргызстан.