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В СЭЗ "Бишкек" планируется строительство и запуск предприятий на 2 млн.$

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- Мария Стрельцова
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В рамках первого официального визита президента КР Садыра Жапарова в Узбекистан генеральный директор СЭЗ "Бишкек" Кудрет Тайчабаров и руководитель узбекской компании ООО "NIL-GRANIT" А. Ганиев подписали меморандум о сотрудничестве. Как сообщили в пресс-службе СЭЗ "Бишкек", по условиям подписанного меморандума, узбекским инвесторам для строительства и запуска крупных швейных предприятий будет предоставлен земельный участок со всеми коммуникационными условиями на территории СЭЗ "Бишкек".

Планируется создание более 200 рабочих мест на предприятиях по производству швейно-трикотажных изделий. Объем предполагаемых инвестиций составит 2 млн. долларов США. Ожидаемый объем выпуска швейно-трикотажной продукции составляет около 6 млн. долларов США ежегодно.

Целью подписанного Меморандума является создание конкретной основы для сотрудничества между Сторонами и усиление эффективности процесса привлечения инвестиций в Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/398310
Теги:
СЭЗ, Бишкек
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