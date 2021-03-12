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В Узгенском районе столкнулись две Daewoo Tico. Пострадали 8 человек

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- Оксана Гут
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В Узгенском районе в автоаварии пострадали восемь человек, в том числе малолетние дети.

Как сообщает пресс-служба МЧС, ДТП произошло 11 марта примерно в 19:48 часов в Узгенском районе Ошской области на 605-м км автодороги Бишкек-Ош (село Шоро-Башат). Столкнулись две автомашины марки Daewoo Tico.

В результате аварии 8 человек пострадали - четверо мужчин (двое 1992 года рождения, 1984 года рождения, 1975 года рождения), две женщины (1961 года рождения, 2004 года рождения) и двое малолетних детей (2013 года рождения, 2018 года рождения). С различными травмами они были госпитализированы в Узгенскую районную больницу.

На месте работали спасатели МЧС.


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URL: https://www.vb.kg/398315
Теги:
дети, ДТП, Ошская область, погибшие, Узгенский район, Кыргызстан, автокатастрофа, погиб ребенок, МЧС
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