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Штормовое предупреждение: 13-15 марта ожидается неустойчивая погода

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- Оксана Гут
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13-15 марта по Кыргызстану ожидается неустойчивая погода. МЧС КР распространила штормовое предупреждение.

На большей части территории временами дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. В отдельных районах осадки интенсивные, 14 марта днем в отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской областей осадки сильные. В отдельных районах туман. Ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежный накат, гололедица и снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

14-16 марта ожидается понижение температуры воздуха:

в Чуйской долине ночью до -5…-10°, днем до 0…-5°,

в Таласской долине ночью до -6…-11°, днем до 0…-5°,

в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до 0…-5°, днем до 0…5°.

15-17 марта в зоне земледелия Иссык-Кульской области ночью до -3…-8°, днем до 0…5°,

в зоне земледелия Нарынской области ночью до -6…-11°, днем до -3…+2°,

в горных районах ночью до -18…-23°, днем до -8…-13°.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В связи с выпавшими и ожидаемыми осадками с 12 марта по 15 марта в горных районах и на автодороге Бишкек-Ош 121-138 км (пер. Тоо-Ашуу), 198-265 км (пер. Ала-Бел, ущелья Чычкан), Суусамыр-Талас-Тараз 1-14 км (пер. Өтмөк), Мырза-Аке-Кара-Кулжа-Алайкуу 74-115 км, Ош-Сары-Таш 165-180 км (пер. Талдык и Катын-Арт), Сары-Таш-Дароот-Коргон-Карамык 98-136км, Ала-Бука-Жаңыбазар-Кировка 68-101 км (пер. Чапчыма), Красная Горка-Ак-Таш 1-4 км и на автодороге Казарман-Актал-Чат 42-44 км (участок Ийри-Суу), 67-93 км (пер. Кара-Гоо) ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.


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URL: https://www.vb.kg/398317
Теги:
Кыргызгидромет, МЧС, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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