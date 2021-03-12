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Сотрудники ГКНБ задержали партию контрабандного бензина

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- Екатерина Улитина
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В Таласской области задержан бензовоз, незаконно перевозящий ГСМ. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что согласно сопроводительным документам груз в виде смеси легких углеводородов-компонент топлива для двигателей внутреннего сгорания предназначен для индивидуального предпринимателя в Чуйской области. Однако, указанный бензовоз направлялся в сторону южных регионов страны и был задержан на автодороге "Бишкек-Ош" (234 км) в ущелье "Чычкан". Общий объем задержанного груза составил более 30 тонн.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и причастных лиц к данному факту, с назначением соответствующих экспертиз.

ГКНБ КР будет активно и усиленно бороться с контрабандой на всей территории республики. По выявленным фактам и нарушениям, со стороны ГКНБ будут приниматься соответствующие меры в соответствии с законодательством КР.


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URL: https://www.vb.kg/398327
Теги:
ГКНБ, ГСМ, контрабанда, Кыргызстан
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