Сотрудники ГКНБ задержали партию контрабандного бензина

В Таласской области задержан бензовоз, незаконно перевозящий ГСМ. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что согласно сопроводительным документам груз в виде смеси легких углеводородов-компонент топлива для двигателей внутреннего сгорания предназначен для индивидуального предпринимателя в Чуйской области. Однако, указанный бензовоз направлялся в сторону южных регионов страны и был задержан на автодороге "Бишкек-Ош" (234 км) в ущелье "Чычкан". Общий объем задержанного груза составил более 30 тонн.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и причастных лиц к данному факту, с назначением соответствующих экспертиз.

ГКНБ КР будет активно и усиленно бороться с контрабандой на всей территории республики. По выявленным фактам и нарушениям, со стороны ГКНБ будут приниматься соответствующие меры в соответствии с законодательством КР.