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Специалисты Кыргызстана предложили меры по развитию торговли в СНГ

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- Евгений Денисенко
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"Негативные последствия пандемии для экономик стран СНГ" – круглый стол под таким названием состоялся 11 марта в онлайн-формате. Участие в нем приняли специалисты из Минска, Москвы, Бишкека, Кишинева, Нур-Султана.

Этот диалог был организован в рамках проходящего сейчас в Москве Международного экономического форума государств "СНГ – 30 лет". И посвящен совместной выработке мер по преодолению последствий пандемии, активизации международной торговли между странами Содружества.

Такие последствия, как отмечалось, затронули практически все отрасли. Сильно пострадали транспорт и розничная торговля, культура и туризм, отдельные секторы промышленности, сократилась занятость. Но стимул для развития получили медицина, электронная торговля, онлайн-услуги и дистанционное обучение.

Особое значение, по общему мнению, приобретают усилия органов государственной власти и деловых кругов в отношении по ряду актуальных направлений. Это, в том числе, развитие промышленной кооперации и региональных производственных цепочек, формирование общих рынков товаров и услуг, создание рабочих мест, предотвращение чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера.

Как отметил начальник Главного управления экономической политики Министерства экономики и финансов КР Алмаз Абдекиров, самой большой проблемой, с которой столкнулись предприниматели Кыргызстана во время пандемии, стало закрытие границ и поиск сырья для отечественных производителей. В первые месяцы предпринимателям приходилось искать замену сырью и комплектующим не только в ближних, но и в дальних странах. Импорт в 2020 году сократился более чем на 26 процентов, ВВП снизился на 8,6 процента.

Вместе с тем, за счет бюджетного стимулирования деловую активность удалось удержать на "более или менее" нормальном уровне. Хотя, констатировал Абдекиров, снижение ее в Кыргызстане стало одним из наибольших в СНГ. В числе мер, необходимых для преодоления кризиса и восстановления экономик государств Содружества, он назвал развитие промышленной кооперации, сокращение барьеров во взаимной торговле, активный переход к электронной торговле и выработку общих позиций по ее регулированию.

По словам заведующего отделом развития и продвижения экспорта Государственного агентства продвижения и защиты инвестиций КР Нурлана Арипова, в республике от пандемии пострадал ряд отраслей. Вместе с тем, производители пищевой продукции смогли нарастить объемы на внутреннем рынке. Увеличению торгово-экономической активности Кыргызстана, привлечению инвестиций в его экономику поспособствует реализация договоренностей, достигнутых по результатам визитов президента КР Садыра Жапарова в Россию, Казахстан, Узбекистан. В частности, в случае с Россией речь идет о создании совместных предприятий, проведении нынешним летом на Иссык-Куле инвестиционного форума.

Совместно с генеральным консульством Кыргызстана в Екатеринбурге, продолжил Арипов, проработан вопрос о проведении в ближайшее время переговоров по видеосвязи с Уральской торгово-промышленной палатой. Будут обсуждены перспективы взаимной торговли, возможного взаимного открытия торговых домов "Сделано в Кыргызстане" и "Сделано в России". Прорабатывается также организация кыргызско-российской межрегиональной конференции, которую не удалось провести в прошлом году из-за пандемии.

Результаты обсуждения в рамках круглого стола, по словам его ведущего, будут обобщены и направлены в отраслевые ведомства стран СНГ, для принятия ими конкретных мер по преодолению негативных последствий пандемии.


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URL: https://www.vb.kg/398328
Теги:
торговля, СНГ, Кыргызстан
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