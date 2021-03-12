Погода
$ 84.70 - 84.89
€ 100.72 - 102.22

В России в пожаре погибли двое детей из Кыргызстана

178  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Маленькие кыргызстанцы пяти и семи лет погибли во время пожара в доме. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в России.

Пожар вспыхнул в частном доме в дачном поселке близ Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе примерно в 9.20 утра 11 марта. Известно, что дети проживали в вместе с матерью и бабушкой. В день трагедии дети остались одни. Мама ушла на работу. Известно, что она работает в одной из клининговых компаний города Сургут. По неподтвержденной информации, бабушка детей находится в больнице, после операции.

В настоящее время, Канцелярией Посольства проводится координационная работа с активистами кыргызских общественных объединений по организации вывоза тел погибших детей на родину.

Данный вопрос находится на контроле Канцелярии Посольства в г.Сургут.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398333
Теги:
пожар, посольство, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  