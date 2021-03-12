В России в пожаре погибли двое детей из Кыргызстана

Маленькие кыргызстанцы пяти и семи лет погибли во время пожара в доме. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в России.

Пожар вспыхнул в частном доме в дачном поселке близ Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе примерно в 9.20 утра 11 марта. Известно, что дети проживали в вместе с матерью и бабушкой. В день трагедии дети остались одни. Мама ушла на работу. Известно, что она работает в одной из клининговых компаний города Сургут. По неподтвержденной информации, бабушка детей находится в больнице, после операции.

В настоящее время, Канцелярией Посольства проводится координационная работа с активистами кыргызских общественных объединений по организации вывоза тел погибших детей на родину.

Данный вопрос находится на контроле Канцелярии Посольства в г.Сургут.