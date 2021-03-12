В Армении заявили об активизации западных агентурных сетей

Западные агентурные сети активизировались в Армении и Нагорном Карабахе после "бархатной революции", а "местные шпионы" вместе с ними ослабили иммунитет двух армянских стран. Об этом заявила депутат от "Процветающей Армении" Наира Зограбян, передает Telegram-канал "Sputnik Армения".

Комментируя информацию о предоставлении британо-американской организацией HALO Trust карт минных полей Турции и Азербайджану, она упрекнула Службу национальной безопасности (СНБ) в том, что вместо использования ресурса для противостояния противнику, она занята поисками и разоблачением фейковых аккаунтов и прослушкой ее телефона.

"Специально для СНБ сегодня во время своих телефонных бесед буду говорить о средствах по уходу от Dior. Выберете такого оператора, которому будет интересна тема", - сказала Зограбян.

Политический кризис в Армении перешел в острую фазу после того, как военное руководство потребовало отставки премьер-министра Никола Пашиняна и роспуска правительства.

Протесты в Армении продолжаются со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение "За спасение родины", куда вошли представители 17 партий и организаций.

"Бархатная революция" началась в Армении весной 2018 года с акции Пашиняна "Мой шаг". Двухнедельное пешее шествие депутата от Гюмри до Еревана завершилось массовыми протестами по всей стране. В итоге 23 апреля премьер-министр Серж Саргсян ушел в отставку. 8 мая Пашинян решением Национального собрания был избран на этот пост.