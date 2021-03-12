"Страдать будет простой человек". Масалиев высказался по госдолгу КР

На сегодняшний день Кыргызстан имеет внешний долг в объёме 4 миллиарда 218 миллионов долларов США. В переводе на сомы это будет 354 миллиарда 312 миллионов сомов. На каждого жителя приходится около 700 долларов. От младенца до старшего поколения. Доллар стоит свыше 84 сомов. Кроме того, будем просить денег ещё, написал в соцсетях экс-депутат КР Исхак Масалиев.

Он отметил, что это без учета кредитов многочисленных предпринимателей.

- Привёл данные в сомах. Ибо каждый тыйын повышения доллара на ровном месте увеличивает внешний долг. Ведь отдавать придётся в долларах. Цены на продукты и услуги будут расти постоянно. Страдать будет только простой человек. Может просто трудиться надо начать "начальникам" всяким..., - подчеркнул Исхак Масалиев.

Напомним, по данным Минфина КР, размер государственного долга Кыргызстана составил 4 млрд 887 млн 46 тысяч долларов. Внешний долг составляет 86,3% от этой суммы или 4 млрд 218 млн 38 тысяч долларов, внутренний – 13,7% или 669 млн долларов. Больше всего Кыргызстан должен Экспортно-импортному банку Китая - 1 млрд 782 млн 37 тысяч долларов, 671 млн долларов – Международной ассоциации развития, 600 млн – Азиатскому банку развития.