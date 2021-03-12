Завершился госвизит Садыра Жапарова в Узбекистан. Он вернулся в Бишкек

Завершился двухдневный государственный визит президента Садыра Жапарова в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Государственный визит начался c возложения цветов к монументу "Независимости и гуманизма" на площади "Мустакиллик" г. Ташкент. После этого в резиденции "Куксарой" состоялась церемония официальной встречи президента Садыра Жапарова и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, после чего главы государств провели двусторонние переговоры в узком и расширенном форматах.

По итогам переговоров президенты двух стран приняли Совместное заявление, в котором отмечена плодотворность переговоров, прошедших в открытой, дружественной и конструктивной атмосфере.

Кроме того, подписаны более двадцати двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества, в том числе Соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Республики Узбекистан о Кыргызско-Узбекском Фонде развития.

Второй день государственного визита начался со встреч с главами обеих палат парламента Узбекистана - Председателем Сената Танзилой Нарбаевой и Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым.

Также состоялась встреча главы государства с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, который выразил полную готовность претворить в жизнь все договоренности, достигнутые по итогам переговоров на высшем уровне.

Кроме того, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев высадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой" и совместно посетили инновационный технопарк "Яшнабад" в г. Ташкент.

Завершив государственный визит, президент Садыр Жапаров сегодня, 12 марта, вернулся в г. Бишкек