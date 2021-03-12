В школах Кыргызстана начнется месяц здорового питания. Об этом сообщает пресс-служба ВПП ООН.

Первый заместитель министра просвещения Российской Федерации, заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики, представители Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) и Института отраслевого питания (SIFI) посетят школу № 70, чтобы запустить информационную кампанию "Месяц здорового питания". Инициатива приурочена к Международному дню школьного питания, который во всем мире отмечается 11 марта для повышения осведомленности о важности программы школьного питания.

Программа школьного питания не только приносит высокую отдачу от увеличения инвестиции в людей, но и способствует укреплению местной экономики, особенно доходность женщин, и может поддерживать миростроительство и устойчивость сообщества. Кампания "Месяц здорового питания" направлена на стимулирование интереса и желания учащихся вести здоровый образ жизни, выбирать полезные продукты и блюда, закладывая с детства основу правильного пищевого поведения на протяжении всей остальной жизни.

"Здоровое питание во время пребывания ребенка в школе, а также дома - одно из условий поддержки здоровья и успеваемости. Мы гордимся тем, что ВПП ООН поддерживает правительство в обеспечении здоровым питанием в более чем в 700 школах по всей стране", - сказал страновой директор ВПП ООН в Кыргызской Республике Андреа Баньоли. - "Это вложение, которое окупается в будущем благодаря более образованным, более сильным и здоровым взрослым, а также является важным средством сети социальной защиты, которое не позволит

наиболее уязвимым детям страдать во времена экономических трудностей".

С 2013 года Министерство образования и науки Кыргызской Республики в партнерстве с Всемирной продовольственной программой ООН и Институтом отраслевого питания (SIFI), при финансовой поддержке Российской Федерации, реализует Программу оптимизации школьного питания, направленную на улучшение питания учеников начальных классов. Оптимизация школьного питания в Кыргызской Республике - широко признанная инициатива, которая получает крайне необходимую поддержку со стороны государственных и местных властей, сообществ, родителей и доноров. ВПП ООН также поддержала правительство Кыргызстана в разработке закона о школьном питании, что стало важным прорывом в развитии школьного питания в стране. К 2022 году ВПП ООН и правительство Кыргызстана планируют обеспечить питательным горячим питанием около 200 дополнительных школ страны.

Всемирная продовольственная программа ООН - крупнейшая в мире гуманитарная организация, спасающая жизни в чрезвычайных ситуациях, обеспечивающая процветание и поддерживающая устойчивое будущее для людей, восстанавливающихся после конфликтов, стихийных бедствий и последствий изменения климата.