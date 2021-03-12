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В Бишкеке презентовали исследование "Радикализм онлайн"

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке презентованы результаты регионального исследования "Радикализм онлайн: анализ идей и ценностей насильственного экстремизма в Центральной Азии".

Исследование посвящено проблемам радикализации, ведущей к насильственному экстремизму в Центральной Азии. и выполнено Центром религиоведческих исследований Кыргызстана в рамках проекта "Усиление устойчивости к радикализации и дезинформации в Центральной Азии" при финансировании Европейского Союза и реализуемого Internews.

По словам руководителя группы исследователей Индиры Аслановой, работа была направлена на изучение значений, смыслов, идей, взглядов, сообщений и контента, созданного и распространяемого запрещенными экстремистскими группами онлайн среди местных сообществ Центральноазиатского региона. Географический охват проекта включал Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В рамках исследования был проведен кабинетный анализ, контент-анализ 1 610 164 сообщений, содержащих религиозную риторику, а также полевое исследование, в котором приняли участие 4005 респондентов.

По мнению эксперта-психолога Юлии Давыдовой, исследование позволяет составить представление о смыслах и идеях сообщений проповедников радикального ислама, целевой аудитории и каналах распространения сообщений насильственного экстремизма, влиянии их идей на целевую аудиторию, а также о возможной направленности коммуникационных стратегий противодействия распространению радикальных идей.

- Вербовщики-пропагандисты используют те базовые ценности, которые традиционны в странах Центральной Азии, и наша задача была посмотреть, какими приемами пользуются провокаторы, стараясь вовлечь в свои сети молодежь. Похожи ли эти приемы и ценности в наших центральноазиатских странах, - сказала она.

В свою очередь медиа-эксперт Ксения Диадорова рассказала об одном из важных результатов исследования: разработанных рекомендациях для проведения коммуникационных кампаний СМИ, неправительственными организациями, государственными органами и религиозными лидерами с целью предотвращения насильственного экстремизма среди населения стран Центральной Азии с акцентом на молодежь.

Справка: Проект "Усиление устойчивости к радикализации и дезинформации в Центральной Азии" стартовал в октябре 2019 года и был направлен на укрепление способности граждан противостоять нарративам и дезинформации, которые ведут к насильственному экстремизму, путем поддержки СМИ, организаций гражданского общества (ОГО), государственных органов, религиозных лидеров и активных граждан в Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

В рамках проекта Internews организовывал и проводил как страновые, так и региональные, семинары, конференции, инновационные лаборатории, учебные поездки и стипендии для наращивания потенциала бенефициаров проекта, улучшения сотрудничества между журналистами, гражданскими активистами, государственными органами, религиозными организациями, лидерами общественного мнения и активными гражданами, а также вносил вклад в производство высококачественного контента, способствующего миру, стабильности, толерантности и медиаграмотности.


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URL: https://www.vb.kg/398349
Теги:
экстремизм, терроризм, Бишкек, Кыргызстан
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