Жириновский высказался за въезд в Россию мигрантов с семьями

Владимир Жириновский считает, что для РФ предпочтительны мигранты, прибывающие вместе с семьями. Это мнение лидер ЛДПР высказал, выступая в эфире радио "Комсомольская правда".

"Давайте разрешать приезд в нашу страну иностранных рабочих с семьей. Если он приедет с женой, детьми, он будет добрым, спокойным. Дома жена ждет, дети…", - заявил Жириновский в разговоре на миграционную тему. Совсем по-другому такой человек ощущает себя, считает глава фракции ЛДПР в Госдуме, "когда он один, и несколько месяцев, а бывает и несколько лет…его увольняют периодически, не платят зарплату".

Жириновский также высказался за необходимость комплексной работы с трудовыми мигрантами на территории России, посетовав, что сегодня "никто этим не занимается".

"Мы предлагали, чтобы везде были заместители мэров, губернаторов по работе с рабочими мигрантами или по решению национальных вопросов. Должно быть ведомство по вопросам семьи, демографии, национальным отношениям. И вот там все сосредоточить, проводить беседы, встречаться с ними, выезжать на место", - сообщил известный российский политик.

Он вспомнил, что в свое время сам встречался с мигрантами, беседовал с ними на тему адаптации в России, "долго им рассказывал, как себя обезопасить, чтобы на них никто не злился".

Напомним, что ранее Владимир Жириновский в своем Telegram-канале высказывался за ограничение въезда трудовых мигрантов в Россию после пандемии, полагая, что они могут занять рабочие места, востребованные самими россиянами. И предложил гражданам республик Центральной Азии работать дома, например, выращивать овощи и фрукты, с тем, чтобы Россия потом закупала эту продукцию в больших объемах по предоплате.

"Я уже много раз говорил, давайте их не приглашать на работу к нам, а оставлять их там, и там им давать заказы на любую их деятельность, близкую им - хлопок, мясо, фрукты, бахчевые и так далее", - подчеркивал лидер ЛДПР.

Еще одним его предложением было облагать денежные переводы мигрантов налогом: "За рубежом переводы мигрантов в свою страну облагаются налогом. Почему мы пропускаем эти деньги? Они же здесь не платят налоги социальные. Вот нужно через платеж, денежный перевод это делать".