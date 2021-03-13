В Джалал-Абадской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов

13 марта 2021 года ГКНБ КР в Базар-Коргонском районе Жалал-Абадской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В тайнике обнаружено и изъято ручная граната "Ф-1", 2 гладкоствольных охотничьих ружья, 40 патронов разного калибра и нож.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.253 ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов") УК КР.

Изъятые оружия и боеприпасы направлены на соответствующие экспертизы.

В настоящее время ГКНБ продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных лиц к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов.