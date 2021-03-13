Погода
$ 84.55 - 84.89
€ 100.40 - 101.90

В Джалал-Абадской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов

182  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

13 марта 2021 года ГКНБ КР в Базар-Коргонском районе Жалал-Абадской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В тайнике обнаружено и изъято ручная граната "Ф-1", 2 гладкоствольных охотничьих ружья, 40 патронов разного калибра и нож.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.253 ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов") УК КР.

Изъятые оружия и боеприпасы направлены на соответствующие экспертизы.

В настоящее время ГКНБ продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных лиц к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398368
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, оружие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  