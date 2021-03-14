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Бывшая и.о. президента Боливии пряталась от полиции под кроватью

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Бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес пряталась под кроватью, когда полиция приехала задержать ее. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает газета El Deber.

Аньес находилась в доме своих родственников в городе Тринидад, когда за ней пришли сотрудники правоохранительных органов и устроили обыск. Экс-президента обнаружили в ящике, расположенном под кроватью.

Ее задержали в рамках расследования дела о государственном перевороте и доставили в Ла-Пас, где она должна дать показания. Также задержаны бывший министр юстиции Альваро Коимбра и экс-министр энергетики Родриго Гусман. Кроме того, прокуратура выдала ордера на задержание трех бывших членов правительства Аньес и экс-командующих армией, ВМС и ВВС. Против них выдвинуты обвинения в "терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре".

О задержании Аньес сообщил ранее 13 марта министр внутренних дел Эдуардо дель Кастильо. "Я сообщаю боливийцам, что госпожа Жанин Аньес уже задержана и в настоящее время находится в руках полиции", - написал он в Twitter.

Бывший президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября 2019 года на фоне продолжающихся протестов, после чего укрылся сначала в Мексике, а затем в Аргентине. При этом он назвал произошедшее госпереворотом и заявил, что готов вернуться в страну. Ему предъявили обвинения в терроризме и его финансировании. Министерство юстиции Боливии обвинило беглого экс-президента в изнасиловании и торговле людьми.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.

Россия признала сенатора Жанин Аньес временным президентом Боливии. В Москве назвали события, которые привели к отставке Моралеса, эквивалентными госперевороту, однако посчитали происходящее внутренним делом страны.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/398372
Теги:
Боливия, Арест
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