Кыргызстанцам в РФ напомнили о своевременном продлении паспортов

Гражданам Кыргызстана в России следует в установленные сроки решить вопрос продления сроков действия своих паспортов. К этому призвали в посольстве КР в РФ, дав необходимое разъяснение по данному поводу.

В дипмиссии проинформировали, что распоряжением правительства Кыргызской Республики от 9 марта 2021 года, срок действия паспорта гражданина КР образца 2004 года и общегражданского паспорта образца 2006 года (за исключением паспорта гражданина КР, не достигшего 16-летнего возраста), сроки действия которых истекают в период с 1 января 2020 года по 31 августа 2021 года, временно продлены до 1 сентября 2021 года.

В связи с этим кыргызстанцы в России, у которых завершается срок действия паспортов в указанный период, могут обратиться в загранучреждения КР в РФ, для проставления отметок в общегражданские паспорта или получения справок к ID-card об их продлении. Эти учреждения - посольство КР в Москве, генеральные консульства КР в Екатеринбурге и Новосибирске, канцелярии (отделения) посольства во Владивостоке, Иркутске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Сургуте, Южно-Сахалинске, Якутске.

"Вместе с тем, подача документов для оформления паспортов Кыргызской Республики будет осуществляться в прежнем режиме по предварительной записи", - подчеркнули в посольстве. Ранее в нем неоднократно напоминали, что продление паспортов, выдача справок осуществляются на бесплатной основе и только в загранучреждениях КР в РФ. В этой связи в дипмиссии призывали остерегаться поддельных продлений и фальшивых справок. И напоминали: в соответствии с законодательством РФ использование таких документов чревато уголовной ответственностью. запись производится на бесплатной основе.

Обязательная предварительная запись по паспортным вопросам была установлена в посольстве с учетом большого количества обращений. Она также производится на безвозмездной основе. По остальным консульским услугам прием граждан осуществляется в обычном режиме.