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В Баткенской области обнаружен тайник с наркотиками и оружием

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- Бакыт Басарбек
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Сотрудниками ГКНБ КР в Баткенском районе Баткенской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в тайнике обнаружены и изъяты гладкоствольное ружье, 37 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм, а также сверток неустановленного вещества, растительного происхождения со специфическим запахом (предположительно марихуана), общим весом более 250 г.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.253 ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов") УК КР.

Обнаруженные предметы направлены на соответствующие экспертизы.

В настоящее время ГКНБ продолжаются необходимые мероприятия по установлению причастных лиц к данному факту.


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URL: https://www.vb.kg/398376
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, наркотики, оружие
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