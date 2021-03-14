В Баткенской области обнаружен тайник с наркотиками и оружием

Сотрудниками ГКНБ КР в Баткенском районе Баткенской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в тайнике обнаружены и изъяты гладкоствольное ружье, 37 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм, а также сверток неустановленного вещества, растительного происхождения со специфическим запахом (предположительно марихуана), общим весом более 250 г.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.253 ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов") УК КР.

Обнаруженные предметы направлены на соответствующие экспертизы.

В настоящее время ГКНБ продолжаются необходимые мероприятия по установлению причастных лиц к данному факту.