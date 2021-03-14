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Кыргызстан укрепит связи со странами СНГ в библиотечной сфере

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- Евгений Денисенко
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"Содружество библиотек: достижения и перспективы долгосрочного партнерства" – международный форум под таким названием прошел 11–12 марта в онлайн-формате. Он был инициирован Российской государственной библиотекой, Библиотечной ассамблеей Евразии и библиотеками ряда стран СНГ.

Форум был посвящен предстоящему 30-летию Содружества Независимых Государств и направлен, как подчеркивалось, на укрепление партнерских связей в области информационного и культурного сотрудничества на евразийском пространстве.

Работа форума началась с экспертной сессии "Лучшие практики-2020 и ориентиры-2021", в которой приняли участие руководители национальных библиотек Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Сессия включала три секции, в рамках которых коллеги рассказали о деятельности своих учреждений в условиях пандемии, обменялись опытом и планами по развитию библиотечного сотрудничества.

По словам генерального директора Российской государственной библиотеки Вадим Дуды, который выступил в качестве модератора секции "Библиотеки в условиях пандемии", последняя принесла не только проблемы, но и открыла новые возможности. В достаточно сжатые сроки библиотеки были вынуждены освоить новые формы работы с пользователями, что включало как предоставление открытого доступа к электронным ресурсам и организацию онлайн-обслуживания пользователей, так и реализацию виртуальных проектов, активизацию работы в социальных сетях, на официальных сайтах и youtube-каналах библиотек. Виртуальные проекты большей частью посвящались знаменательным датам 2020 года, в частности 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Наиболее популярным стал проект Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы "Библиотеки – свидетели Победы", участие в котором приняли все крупные библиотеки стран Содружества. Отдельные инициативы были направлены на популяризацию библиотечных фондов. Участники обсуждения отметили, что работа библиотек в период пандемии получила положительную оценку и со стороны пользователей.

Среди проектов, направленных на продвижение культуры чтения, наибольшего внимания заслуживает инициатива Российской государственной библиотеки "Свет Евразии", представленная в рамках секции "Инновационное и проектное развитие библиотек". Идея проекта заключается в создании мобильного приложения, предоставляющего гражданам стран СНГ бесплатный доступ к лучшим произведениям русской литературы. Приложение ориентировано на молодую аудиторию, в частности на учащихся средних школ.

Не меньший интерес вызвал проект "Вторая мировая война в архивных документах", представленный Павлом Терещенко, и.о. генерального директора Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. Участникам секции был презентован уникальный информационный ресурс, охватывающий комплекс оцифрованных архивных документов, фото- и киноматериалов. Модератор секции Елена Долгополова отметила, что представленный проект включает большое количество участников и является хорошим примером кооперации библиотек с другими организациями.

На секции "Библиотечное сотрудничество в СНГ" обсуждался ряд международных проектов, запланированных к реализации в текущем году. В их числе XIV Международная конференция "Central Asia: информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе", Санкт-Петербургский международный культурный форум, 37-й Всемирный конгресс IBBY в Москве и другие.

Руководители национальных библиотек Армении, Кыргызстана и Таджикистана подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия стран Содружества в гуманитарно-культурной сфере, проведения работы по формированию общего гуманитарного пространства и поиска новых форм и механизмов сотрудничества для библиотечного сообщества.

Второй день форума был посвящен открытой дискуссии "Вызовы 2020 года: вопросы к библиотечному сообществу Содружества". В ходе встречи представители библиотек стран СНГ поделились проблемами и достижениями в работе библиотек в условиях ограничительных мер, обсудили приоритетные задачи на ближайшую перспективу.

Библиотеки Кыргызстана сегодня активно участвуют в таком сотрудничестве на пространстве СНГ. И входят в Библиотечную Ассамблею Евразии, другие профильные международные объединения, взаимодействую с книгохранилищами стран Содружества на многостороннем и двустороннем уровне, реализуют совместные проекты.


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URL: https://www.vb.kg/398378
Теги:
библиотека, СНГ, Кыргызстан
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