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Япония планирует ввести дополнительные ограничения к Олимпиаде

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Японские власти намерены ограничить число людей, которые будут сопровождать иностранных лидеров на Олимпиаде в Токио, сообщило агентство Киодо.

По словам источников агентства, такую просьбу уже направили в посольства зарубежных стран. Предполагается, что главу иностранного государства могут сопровождать не более 11 человек, а министра - не более четырех.

Иностранным лидерам не придется проходить жесткий карантин, но им потребуется сдать ПЦР-тест на коронавирус и до отлета, и в аэропорту, после прибытия в Японию. Кроме этого, им запретят общаться со спортсменами и выделят специальный транспорт.

Окончательное решение японские власти примут с учетом реакций других государств и эпидемиологической ситуации как в Японии, так и за рубежом.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. Сообщалось, что японские власти планируют провести ее без иностранных болельщиков, но глава МОК Томас Бах заявил, что решение по этому поводу пока не приняли.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/398380
Теги:
Олимпийские игры, Япония
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