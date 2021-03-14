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При въезде в Узбекистан отменили тестирование на коронавирус

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В Узбекистане с 15 марта отменяют процедуру обязательного тестирования на коронавирус для пассажиров, въезжающих из-за границы через аэропорты, железнодорожные вокзалы или пограничные пункты пропуска, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии.

После 15 марта в стране вводится новый порядок, согласно которому:

- лица, прибывающие воздушным и железнодорожным транспортом, должны предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции (только метод ПЦР), сделанную в течение последних 72 часов до регистрации на самолет или поезд

- лица, прибывающие автодорожным транспортом, должны предъявить справку об отсутствии коронавирусной инфекции (только метод ПЦР), сделанную в течение последних 72 часов. При отсутствии справки они могут сдать экспресс-тест на выявление ковида в специальных клиниках и лабораториях на пограничных пунктах. Если результат будет отрицательный – их допустят в страну.

результаты тестов для всех приезжающих пассажиров должны быть на английском или русском языках.

При этом с 25 марта пассажиры из других стран будут допускаться в Узбекистан без экспресс-тестирования, только если отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус сделан в специальных лабораториях, отвечающим стандартам качества.

Специальная республиканская комиссия поручила профильным ведомствам разработать и обнародовать список лабораторий, которые будут допущены к проведению ПЦР-тестирование на коронавирус за рубежом (не менее 10 лабораторий в каждой стране). Результаты тестов только этих медучреждений будут признаваться в Узбекистане.

Источник: podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/398383
Теги:
граница, Узбекистан, коронавирус
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