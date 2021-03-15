Раскрыты причины нежелания Байдена общаться с Зеленским

Новый президент США Джо Байден до сих пор не позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Причины нежелания американского лидера общаться с украинским коллегой раскрыло издание The Washington Post.

Как пишут журналисты, новая администрация США пытается побудить Зеленского бороться с повсеместной коррупцией в стране, считая, что это жизненно важно для стабилизации экономики страны и сохранения ее хрупкой независимости от России.

Издание напомнило, что Зеленский обещал изменить отношения с олигархом Игорем Коломойским, однако этого не случилось. В результате Международный валютный фонд (МВФ) был вынужден приостановить выплаты Украине по кредитной сделке на 5 миллиардов долларов США, без которых страна, возможно, не сможет выплатить долг в конце этого года.

"Байден был решительным сторонником независимости Украины, в качестве вице-президента он посетил страну и потребовал увольнения коррумпированного государственного прокурора. Новая администрация президента США возобновляет эту прореформаторскую политику", - говорится в статье.

В начале марта США ввели санкции против Коломойского. Ему запретили въезд на территорию страны. Причиной санкций назвали "коррупционные действия, подрывающие верховенство права на Украине". Зеленский поблагодарил США за помощь в борьбе с олигархами. "Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть на Украину средства", - сказал он.

Комментируя последние решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, Зеленский также отметил, что власти начали бороться с теми, кто долгие годы наносил по стране удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного - справедливости.

Источник: lenta.ru