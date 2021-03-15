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Турция вводит обязательную регистрацию для посетителей страны

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- Виктория Гунгер
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Турция вводит обязательную регистрацию для посетителей страны. Форма должна быть заполнена в течение последних 72 часов перед поездкой.

По информации, это делается для защиты здоровья во время пребывания в Турции, а также в целях предоставлении Вам точной информации о пандемии Covid-19.

Указанную форму можно заполнить на сайте https://register.health.gov.tr/# На основе заполненной информации для Вас будет автоматически создан индивидуальный код HES.

- Благодаря ей смогут связаться с Вами, если у Вас или у людей, с которыми Вы контактируете во время путешествия и пребывания, есть контакные лица, либо больные Covid-19. По этой причине точность и актуальность информации очень важны. Заполнение этой формы Вами может быть проверено на границе Турции в случае, если Вы не заполнили форму или заполнили ее информацией вводящей в заблуждение, Вы можете столкнуться с правовыми и административными санкциями. Также может быть не разрешен въезд в Турцию, если Вы не являетесь гражданином Турции или не имеете вид на жительство в Турции, - говорится в информации.


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URL: https://www.vb.kg/398393
Теги:
Турция, эпидемия, Кыргызстан, Документ, коронавирус
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