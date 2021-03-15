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Сначала сахар, теперь и картофель. В КР продолжают дорожать продукты

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане за минувшую неделю отмечается рост на некоторые продукты питания. Данные содержатся в мониторинге цен Министерства экономики.

Так, мясо подорожало в Токмаке на 10 сомов, в Кара-Балте на 30 сомов. Во всех регионах незначительно подорожали овощи и фрукты. За неделю разница в цене составила от нескольких тыйынов до нескольких сомов, однако если сравнивать с ценами прошлого года, картофель, морковь, лук стали стоить дороже в полтора раза.

Продолжает дорожать растительное масло. В Бишкеке продукт стал дороже на 5-7 сомов. Рост стоимости зафиксирован в Кара-Балте, Токмаке и Кочкорке.

Аналогичная тенденция наблюдается с сахаром. В Бишкеке он стал стоить 62-65 сомов за килограмм, или на 2 сома дороже, чем неделю назад. Такая же ситуация в Джалал-Абаде, Таласе, Нарыне, Караколе, Токмаке и Кара-Балте.

Отметим, тенденция подорожание цен на основные продукты питания началась еще год назад. В определенный период темпы замедлились, но с конца осени вновь стремительно поползли вверх.


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URL: https://www.vb.kg/398396
Теги:
инфляция, цены, Кыргызстан
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